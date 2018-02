Convênios beneficiam catadores em SP Dois convênios que vão beneficiar 1,6 mil catadores de materiais recicláveis do município de São Paulo e do ABC paulista foram assinados anteontem pelo Ministério do Trabalho em São Paulo. Um dos acordos, firmado com a Cooperativa Central de Catadores e Catadoras de Material Reciclável do Grande ABC (Coopcent ABC), atenderá 800 catadores na região. O outro, assinado com o Instituto Rede de Base Orgânica Catasampa, atenderá 800 catadores nas regiões sul, leste e central da cidade de São Paulo, em Guarulhos, Poá, Biritiba Mirim, Salesópolis, Suzano e Arujá. / KARINA NINNI, com AGÊNCIAS