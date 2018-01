Convergência de celular, TV e PC se destaca na 3GSM A convergência do celular com a televisão e o computador foi o principal assunto do primeiro dia do Congresso do 3GSM, realizado na segunda-feira, 12, em Barcelona, no qual as empresas do setor terão uma semana para apresentar suas novidades, explicar suas estratégias e avaliar a futura evolução do mercado. Uma das principais novidades de segunda foi o anúncio mundial do Windows Mobile 6, que implementa no telefone celular as possibilidades do Microsoft Office, permite a visualização de e-mails no formato original e conexões à rede e pontos SharePointR. Isso permite que o celular se transforme em um verdadeiro computador pessoal. O responsável mundial de sistemas móveis da Microsoft, Peter Knook, explicou que os usuários poderão navegar diretamente dos seus celulares, editar documentos do Word e folhas do Excel no formato original, além de visualizar apresentações do PowerPoint, tudo graças ao novo software. Celular Se da parte da Microsoft se destacou a convergência do celular com o PC, na inauguração do evento, foi a vez da televisão no celular. Neste campo, a atriz indiana Lara Dutta e o diretor Sanjay Gupta apresentaram, em première mundial, o primeiro filme feito exclusivamente para o telefone celular. O filme, que conta dez pequenas histórias distintas, pensadas para serem descarregadas separadamente, tem o nome de Dus Kahaniyann (Dez histórias), foi produzido por Sanjay Gupta e contou com a participação de mais de vinte estrelas do cinema de Bollywood. Diante da maior oferta de conteúdos, as empresas que oferecem esses serviços optam pela concentração, para conseguir enfrentar a escalada de custos, como pôde ser comprovado nesse congresso. A Nokia e a Siemens apresentaram em Barcelona o "Nokia Siemens Network", a união de ambas as companhias para criar um novo gigante de redes de comunicações para celulares. O novo conselheiro delegado da companhia, Simon Beresford-Wylie, assinalou que a nova empresa, fruto da união das redes de comunicações da Nokia e da Siemens, será o segundo maior grupo do setor e faturará cerca de US$ 20,736 bilhões. O Congresso 3GSM é uma excelente vitrine para todos os produtos, como por exemplo os celulares desenhados pela Prada e comercializados pela coreana LG, que serão tão exclusivos que não serão vendidos em lojas de telefonia. Em Barcelona também foram mostrados computadores portáteis à prova de quedas e d´água, e um celular da Toshiba, que só liga com a impressão digital do dono. O 3GSM reunirá em Barcelona, até quinta-feira um total de 60.000 pessoas da indústria de telecomunicações de todo o mundo, o que levou aos hotéis da cidade a pendurar o cartaz de "lotado".