Convergência de TI e telecom já é realidade na Europa A prometida convergência entre tecnologia da informação e telecomunicações finalmente tornou-se uma realidade para a maioria das empresas européias, de acordo com uma sondagem publicada nesta segunda-feira pela empresa de pesquisa IDC. O IDC afirmou que 58 por cento dos 1.007 executivos de tecnologia da informação ouvidos afirmaram rodar uma estratégia combinada de TI e telecomunicações. A convergência também foi citada como a segunda maior preocupação, atrás do item segurança. O mercado de tecnologia da informação deve dominar o de telecomunicações na Europa em 2009, de acordo com o IDC, o que coloca o tamanho combinado atual dos dois setores no continente em cerca de 950 bilhões de dólares. Os executivos ouvidos acreditam que a convergência entre TI e telecomunicações é uma condição necessária para que as empresas tornem-se capazes de desenvolver as chamadas tecnologias de Web 2.0. Web 2.0 é um termo amplo que designa práticas colaborativas e interativas como redes sociais em fóruns como Facebook, participação em blogs e no Second Life. (Por Georgina Prodhan)