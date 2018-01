Convergência e resolução puxam as TVs de 2010

Como todo ano de Copa do Mundo, 2010 vem cercado de expectativas em relação a vendas de televisores. Além da adoção em massa das telas final de alta definição, que começam a ser maioria nos lares de grande parte do planeta, no Brasil, a indústria espera que as vendas de TVs de tela fina ultrapassem, pela primeira vez, as vendas das antigas telas de tubo, ainda campeãs de venda. A Copa continua sendo a principal alavanca de vendas de televisores. A expectativa da indústria brasileira é de que as vendas aumentem mais de 50% em relação ao mesmo período do ano passado, embora os fabricantes não queiram arriscar projeções mais precisas. A principal diferença das telas de hoje em dia para as do passado, além da resolução, é a convergência. A mesma tela que exibe a novela serve para acessar conteúdo do PC e da web. E, em alguns casos, até acessar conteúdo da rede via Wi-Fi. "No exterior, a web na TV está forte. Nos EUA as TVs rodam filmes sob demanda, acessam lojas online e outras aplicações", conta Daniel Kawano, gerente de produtos da Panasonic. "No Brasil, isso ainda vai demorar para acontecer." A tecnologia 3D, que foi uma das vedetes da Consumer Electronic Show deste ano, ainda está distante de ganhar o mercado, mas no segundo semestre os primeiros modelos chegam inclusive ao Brasil. O principal problema da TV 3D é o investimento inicial. Além da TV, que usa óculos especiais, o consumidor precisará de um aparelho de Blu-ray que seja compatível com a tecnologia – e aí os gastos podem ser um obstáculo. A grande tendência são os aparelhos com baixo consumo de energia. E as telas iluminadas por LED, mais finas, serão adotadas por praticamente todos os fabricantes. O único problema do LED ainda é o preço. Por permitir que os aparelhos sejam mais finos, muita gente cobra um adicional de até 50% em relação às telas LCD convencionais, iluminadas por lâmpadas fluorescentes. Celular com TV digital: alternativa para ver os jogos Quem tiver um telefone que capta o sinal de TV digital vai poder acompanhar as partidas da Copa pela telinha, a partir da transmissão das emissoras de TV aberta. Até o início do torneio na África do Sul o sinal digital já deve estar disponível em mais cidades brasileiras. Será uma alternativa para quem estiver no carro ou no trabalho, longe de uma TV. A BBC ainda vai transmitir os jogos da Copa por um aplicativo para iPhone e iPod Touch que será lançado antes do torneio. Mas a princípio, o aplicativo só estará disponível para usuários do Reino Unido. Streaming pirata deve ganhar mais visibilidade A Copa de 2010 vai sentir a força do streaming – transmissões da programação ao vivo pela internet. Emissoras estrangeiras pretendem colocar canais online para transmitir a Copa aos internautas dos seus países. Por aqui, a Globo tem os direitos de fazer isso, mas ainda não anunciou seus planos. Enquanto isso, o que promete bombar mesmo são os canais piratas na internet, de sites que capturam o sinal da TV e transmitem para a internet. Alguns já são razoavelmente populares na web brasileira e devem ganhar mais adeptos na Copa. Rio terá telão para transmitir partidas em 3D Vinte e cinco partidas da Copa do Mundo vão ser filmadas com câmeras que capturam imagens em três dimensões e transmitidas no novo formato. Como ainda são raros os televisores com a nova tecnologia, a Fifa e a Sony vão instalar telões em locais públicos de pelo menos sete cidades ao redor do mundo, incluindo o Rio de Janeiro. A Globo vai testar a transmissão 3D e exibirá as partidas em ambientes fechados, ainda não divulgados, como fez em um camarote do sambódromo do Rio, durante o Carnaval. ---- TV 3D A principal novidade do ano também é uma enorme incógnita para a maioria dos fabricantes. A tecnologia 3D existe há mais de meio século, mas só agora é viável implementá-la nos cinemas, nas TVs e nos computadores. Mesmo assim, alguns fabricantes, como a AOC e a Semp-Toshiba, decidiram esperar o mercado amadurecer para só então se arriscar a adotar a tecnologia. Oled O próximo passo na evolução dos televisores é a tecnologia Oled. Em vez de usar células de plasma ou de cristal líquido, o aparelho tem os pontos emissores de luz feitos de material orgânico, a base de carbono, que podem ser impressos diretamente sobre a tela. Como emitem luz própria, os aparelhos Oled são muito mais finos do que os de plasma e de LCD e utilizam menos energia para funcionar. Convergência As telas de TV servem para muito mais do que simplesmente captar sinal do ar. Hoje, é possível acessar todo o conteúdo do computador, abrir vídeos, músicas e fotos de pendrives e HDs externos e até captar, sem fios, o conteúdo de aparelhos de mídia como tocadores de MP3 e MP4 utilizando o roteador Wi-Fi da casa. As TVs de plasma ou LCD também podem ser usadas como monitor de PC. Digital Por determinação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e do Ministério das Comunicações, todos os aparelhos de TV de tela fina a partir de 32’ terão que obrigatoriamente vir equipados com sintonizador de TV Digital. E, segundo a portaria 652 do Ministério das Comunicações, todos os municípios do Brasil devem contar com transmissões da TV digital até abril de 2011.