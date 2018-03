Conversações na Ucrânia discutem fim da crise, mas rebeldes não são convidados Políticos ucranianos e grupos de direitos civis se reuniram nesta quarta-feira para um debate sobre como acabar com uma rebelião pró-Rússia, no leste, mas a recusa do governo em Kiev em permitir a participação de separatistas levanta dúvidas sobre o potencial do encontro para atenuar a crise.