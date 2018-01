Conversor leva vídeo da TV para o iPod Existe um aparelho muito interessante que consegue gravar os jogos da Olimpíada da televisão e automaticamente converter o arquivo de vídeo para a tela de um iPod ou de um PSP (console portátil da Sony). É uma boa solução para quem pretende gravar os jogos durante à noite. Como os arquivos são gravados nos equipamentos portáteis, dá para levar as transmissões das disputas para onde quiser e assisti-las na rua, no ônibus, no trabalho, etc. Se você não tiver um iPod, nem um PSP, também pode conectar um pen-drive e depois assistir no computador. O aparelhinho é chamado de Video Transfer, do fabricante Pinnacle, e funciona da seguinte maneira. Após ligá-lo na tomada, você conecta o Video Transfer em uma saída de vídeo – que pode ser de um conversor de TV digital, de um decodificador de TV a cabo ou de um gravador de DVD, por exemplo – e, do outro lado, liga o iPod em uma entrada USB. O segundo passo é escolher a qualidade do vídeo, que pode ser ‘razoável’, ‘boa’ e ‘ótima’. Cada uma delas têm configurações diferentes se você usar um iPod, um PSP ou um pen-drive. A qualidade ‘razoável’ já dá conta do recado para os iPods. O vídeo é gravado na resolução 320x240 pixels e taxa de transferência é de 512 Kbps. Nos testes do Link, cerca de uma hora de gravação ocupou 253 megabytes (MB) de espaço. É bastante coisa. Se a intenção for deixar o aparelho gravando os Jogos Olímpicos durante a madrugada toda, você vai precisar de um iPod, PSP ou pen drive com uma memória livre entre 2 a 6 gigabytes para cada dia. O arquivo de vídeo é gravado no formato MP4 (também chamado de MPEG-4), padrão usado nos iPods e outros tocadores que reproduzem vídeos. Já na qualidade ‘boa’, que tem a mesma resolução e melhores taxas de transferência de áudio e vídeo, uma hora de gravação ocupou 372 MB. Com a qualidade ‘ótima’ o tamanho do arquivo dobrou para 684 MB por hora de gravação. Isso porque o vídeo já tem uma resolução maior (de 640x480 pixels) e taxas bem melhores. Mas, na prática, a diferença é pouca para assistir na tela de um iPod Video. O problema do Video Transfer é que não dá para simplesmente ligá-lo na televisão e começar a gravar. Quase nenhuma TV tem saída de sinal de vídeo, apenas a entrada, para ligar DVDs e etc. Então só dá para usar o aparelho conectando-o em conversores de TV digital, DVDs e decodificadores de TV a cabo com saída de vídeo. Outra questão é que não é possível programar o Video Transfer para gravar no horário que você desejar, por exemplo, um jogo de vôlei às 4 horas da manhã. E o aparelho não tem entradas de cabos HDMI ou de video componente (de maior qualidade), apenas S-video e video composto (padrão). Por ser um brinquedinho tão simples, o preço deveria ser mais camarada. O Video Transfer custa R$ 600.