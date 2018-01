Conversores a preços populares devem chegar na próxima semana O ministro da Comunicação Hélio Costa disse ontem em Brasília que três modelos de conversores de TV digital devem ser lançados no mercado brasileiro na próxima terça-feira. O mais barato, com preço de R$ 199, deverá transformar o sinal digital em analógico - o que permite ser usado com aparelhos de TV atuais -, e o mais caro R$ 299, será mais sofisticado e possibilitará que um televisor seja usado como um computador, inclusive com mouse e teclado. Leia mais no caderno Economia&Negócios de hoje. O sistema de transmissão de televisão digital estreou na cidade de São Paulo em 2 de dezembro, mas ainda engatinha em termo s de popularidade - e o preço dos decodificadores é um dos maiores impedimentos para o sucesso. Para o jornalista Paulo Markun, outro ponto frustrante da TV Digital é a prometida interatividade que não chegou. Leia a entrevista completa dada por ele ao Link. Enquanto nas telonas a TV Digital não decola, uma das alternativas é investir em aparelhos portáteis que também reconhecem o sinal. Assistir a TV pelo telefone pode trazer uma série de vantagens, como a possibilidade de participar de votações, obter informações sobre os programas, baixar o jingle do comercial e até comprar uma roupa igual à da protagonista da novela. Antes mesmo do lançamento oficial do sistema digital no País, no final de 2007, José Bonifácio de Oliveira Sobrinho, o Boni, já previa a dificuldade de popularização desse sistema no Brasil. Confira alguns modelos de conversores: PHILIPS Conversor Digital DTR 1007 SEMP TOSHIBA Conversor Digital DC 2008H Visiontec VT-7000 DigiTV da Positivo