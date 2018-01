Conversores online não sobrecarregam a internet nem o próprio computador Os softwares descritos no texto acima, que convertem diversos tipos de arquivos de vídeo para o padrão do iPod, costumam funcionar corretamente. Mas nem todo mundo se sente confortável em baixar um programa para o seu micro. Prefere algo mais simples, que vá direto ao ponto: um conversor online. A diferença para os "tradicionais" é que, como o nome diz, eles funcionam via internet. Você entra no site escolhido, indica o arquivo que deseja converter e espera pela transferência. Mas tem um segredo. Quando a conversão começa, ela vai até uns 20% e parece acabar. Mal sinal? Não, ao contrário – ela continua apenas no servidor do site. Assim que terminar, o site envia um e-mail para o internauta com um link para ele baixar o vídeo já no formato MPEG-4. Isso acontece para que sua conexão de internet não fique prejudicada durante a conversão, que leva um bom tempo. O Link testou dois conversores online. O Zamzar (www.zamzar.com) exibe em sua home quatro passos para todo o processo. No primeiro, é possível escolher entre pegar um vídeo do computador ou da própria internet – é só colocar a URL, como o link de um arquivo do YouTube, por exemplo. O passo 2 é definir para qual tipo de arquivo deseja fazer a conversão – selecione MP4 ou iPod. Em seguida, preencha no campo em branco o endereço de seu e-mail. Finalmente, clique em "Convert". Um painel mostra a evolução da transferência. Aos 20 minutos ele "trava" (péssimo). Não se assuste: pode fechar a janela e esperar pelo e-mail que fornecerá o link para baixar o vídeo convertido. No teste, com um arquivo de 10 MB, o e-mail demorou 25 minutos. O Movavi (http://online.movavi.com) tem o mesmo procedimento do Zamzar. A diferença é que ele alerta quando a conversão é encerrada – o site pede para o usuário fechar a tela e aguardar o envio do e-mail. T Também foi mais rápido ao enviar a mensagem: foram dez minutos para o mesmo arquivo testado no Zamzar. Para quem quer baixar vídeos de outros sites de vídeos, como o Daily Motion, e não quer usar um conversor online, os programas Vdownloader (www.vdownloader.es) e GetTube (http://tinyurl.com/5reubp) dão conta do recado. Outra opção é o www.youtubecacther.com, que é online. G.M.