Convite de ´velório´ da AOL está fora do ar Um convite para o ´velório´ da AOL Brasil, que fecha suas portas no Brasil amanhã, está fora do ar. Criado por um ex-funcionário, a peça chamava pessoas que trabalharam no portal para uma festa de despedida que acontece nesta noite, num bar na região da Bela Cintra, em São Paulo. O convite tinha como destaque um visual satirizando a aparência típica das ferramentas da AOL. Disponível na internet desde segunda-feira, o convite foi tirado do ar nesta tarde.