Cookies do Google ''se auto-destruirão'' em 2 anos sem uso

O Google, o maior site de buscas da Internet, anunciou que seus cookies, pequenos arquivos que são guardados no computador quando um usuário visita um site, vão se auto-destruir depois de dois anos. Os cookies são usados por todos os mecanismos de busca na Internet e pela maioria dos websites para salvar informações sobre o internauta, como o nome, a língua de preferência e o histórico de buscas. Atualmente, os cookies do Google estão programados para serem deletados em 2039, mas, com a mudança, os arquivos vão passar a se auto-destruir se o usuário ficar dois anos sem visitar o site. Caso o internauta volte a usar um serviço Google, o prazo de validade dos cookies vai se estender por mais dois anos. "Depois de ouvir a opinião dos usuários e dos defensores da privacidade na Internet, concluímos que seria bom diminuir significativamente a vida dos nossos cookies", disse Peter Fleischer, conselheiro de privacidade do Google. Segundo ele, a empresa teve que "encontrar uma maneira de fazê-lo sem artificialmente forçar os internautas a preencher suas preferências básicas em momentos determinados arbitrariamente". O Google também frisou que todos os usuários podem apagar cookies manualmente e controlar quais cookies serão guardados em seus computadores. Há ainda ferramentas que permitem que o internauta escolha empresas que não poderão enviar cookies para seu computador. Este ano, o Google foi classificado como a única empresa "hostil" à privacidade em um relatório da Organização Não-Governamental Privacy International, que analisou vários sites pela forma como eles lidam com dados pessoais dos usuários. Nos últimos meses, o Google anunciou uma série de medidas de privacidade para tranqüilizar os internautas. Uma delas foi tornar anônimas informações pessoais sobre usuários conseguidas através de suas buscas depois de 18 meses.