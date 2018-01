Coopatos comemora 50 anos do cooperativismo

Em comemoração aos 50 anos de cooperativismo, será realizada de amanhã a sábado, em Patos de Minas (MG), a 4ª Semana Coopatos, com promoção da Cooperativa Mista Agropecuária de Patos de Minas Ltda. (Coopatos). Um dos destaques é o Seminário Técnico Leite em Debate, com o tema competitividade da pecuária leiteira no setor agropecuário, perspectivas do mercado de leite e tendências futuras do setor, além dos potenciais produtivos, mercados nacionais e internacionais. Paulo do Carmo Martins, chefe-geral da Embrapa Gado de Leite, é um dos convidados. Durante a mostra, ocorrerá o 4º Leilão de Elite Coopatos que será realizado no sábado, a partir das 15 horas. Serão apresentados para venda cerca de 100 novilhas e 60 vacas, originárias dos melhores rebanhos leiteiros da região. O programação inclui também mostra de fornecedores, feira comercial e torneio leiteiro. Mais informações no tel. (0--34) 3818-8000.