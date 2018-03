Cooperativa passa por situação atípica A situação nas cooperativas também está atípica este ano. Na Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona do Guariba (Coplana), cujo consumo de fertilizantes é de 100 mil toneladas/ano, as compras de adubo, normalmente feitas no meio do ano, foram antecipadas para março e abril. ''Em março de 2007 o preço de uma formulação básica de adubo era de R$ 700/tonelada. Em março deste ano a mesma formulação custou R$ 1.400/tonelada'', conta o gerente-comercial e de marketing da área de Insumos Agrícolas da Coplana, Alfredo Benzoni Neto. ''Diante do cenário de alta, antecipamos 60% das compras para o início do ano para evitar comprar com novas altas'', explica Benzoni Neto. Segundo o gerente da Coplana, o planejamento estratégico da compra de insumos faz parte da política da cooperativa, mas este ano a falta de produtos no mercado tem dificultado as compras. ''Em um cenário com oferta normal de produto, as cooperativas, por terem uma demanda agregada, possuem maior poder de barganha. Este ano, esse poder de barganha está menor por causa da escassez de adubo no mercado, provocada pelo aumento da demanda mundial'', afirma. Mesmo em ano atípico, Benzoni Neto garante que os produtores cooperados conseguiram comprar o insumo com, pelo menos, 5% a 8% de desconto.