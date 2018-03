Coordenadoria das UPPs confirma tiroteio no Alemão A Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), que havia negado inicialmente, confirmou a ocorrência de um tiroteio na noite desta segunda-feira, 26, na favela Nova Brasília, no Complexo do Alemão (zona norte do Rio). Em nota enviada na manhã desta terça-feira, a assessoria do CPP informou que, na noite passada, os policiais patrulhavam uma localidade conhecida como Rua Sem Saída e trocaram tiros com bandidos armados até o Largo da Sorveteria. Ninguém ficou ferido.