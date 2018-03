Copa: 70 mil estrangeiros ingressaram pelo RS, diz PF A Polícia Federal registrou, em seus pontos de controle migratório no Rio Grande do Sul, o ingresso de 68,8 mil estrangeiros, informou a assessoria do órgão. Para esse levantamento foram considerados os sete pontos de fronteira terrestre no estado com a Argentina e o Uruguai, além do Aeroporto Internacional Salgado Filho.