Copa aumenta o faturamento de prostitutas do Rio A rotina em Copacabana, na zona sul do Rio, durante a Copa do Mundo de Futebol não mudou apenas durante o dia. À noite, o número de prostitutas concentradas nas imediações da praça do Lido (tradicional ponto de prostituição no bairro) aumentou significativamente com o início do mundial. Por volta da meia-noite da última quinta-feira, 19, a reportagem contou 51 homens aguardando para entrar na Barbarella e na Cicciolina, duas das principais boates da região.