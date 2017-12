'Copa do Brasil passou', diz Gabigol sobre clássico com Palmeiras

O atacante Gabriel afirma que Santos e Palmeiras chegam em equilíbrio para o clássico deste sábado, no Allianz Parque, e garante que os dois times começam do zero, esquecendo a rivalidade do ano passado. Os rivais decidiram o Campeonato Paulista - o Santos foi campeão - e também a Copa do Brasil - o Palmeiras foi campeão.

"A final da Copa do Brasil passou, agora é outro jogo, começa tudo do zero, é o nosso primeiro encontro no ano. O que passou, passou. Eles têm uma grande equipe, grandes jogadores, torcida, mas queremos chegar lá bem e fazer um grande jogo", afirmou Gabigol em entrevista coletiva no CT Rei Pelé.

Com apenas 19 anos, Gabriel mostrou já ser uma realizadade no futebol brasileiro e terminou a temporada com 21 gols marcados.

No ano passado, Santos e Palmeiras se enfrentaram seis vezes, com três triunfos para cada lado. As três partidas realizadas na Vila Belmiro foram vencidas pelo Santos, enquanto as do Allianz Parque foram de vitórias para o Verdão.

"Aquilo (final da Copa do Brasil) já passou, era uma final. Temos que chegar lá do mesmo jeito, respeitando e fazendo nossas jogadas. Também (ir pra cima), naquela ocasião tínhamos resultado favorável, agora é outro jogo, novos jogadores e mudamos algumas coisas", disse o atacante.