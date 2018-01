Copa do Mundo alavanca venda de TVs de tela plana A queda nos preços nas TVs de tela plana, em especial nas tecnologias LCD e plasma, aliado à expectativa de dispor de uma imagem de qualidade para assistir aos jogos da próxima Copa alavancou a venda destes aparelhos no varejo brasileiro. Também contribui para este resultado, a disponibilidade de financiamentos nas cadeias de varejo, que dividem os aparelhos em até 10 pagamentos, e o final da vida útil dos aparelhos comprados durante o plano real. Segundo dados da Eletros (Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos), só no primeiro trimestre deste ano foram vendidas mais TVs de LCD e plasma que em todo o ano passado: 60 mil unidades contra 58 mil. De olho nas vendas, a rede Casas Bahia lançou uma promoção juntamente com a Philips, pela qual vendia uma TV de plasma de 42 polegadas e, se o Brasil ganhar o torneio de futebol, o consumidor pode levar uma segunda unidade do aparelho por apenas R$ 1. Como fabricante, aliás, a Philips não tem a menor fidelidade à seleção canarinho, já que repete na Argentina a mesma promoção: um plasma grátis se a seleção argentina ganhar o torneio. Desempenho Com as vendas aquecidas, os fabricantes de eletrônicos revisaram suas previsões de vendas e a previsão é que até o final do ano sejam vendidos entre 180 mil e 230 mil unidades de Tvs de tela plana. Também pesam a favor desta mudança a montagem local dos aparelhos, que contribui para baixar os custos finais de venda, além da queda no valor do dólar e do surgimento de novos produtos. Prova disso é que um plasma de 42 polegadas e resolução horizontal de 480 linhas, que no ano passado custava R$ 12 mil, pode ser encontrado hoje no varejo por R$ 7 mil.