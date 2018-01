Copa do mundo explode acessos na Web Centenas de milhares de fãs lotaram aviões, largaram sua casa e amigos para trás, pediram férias e alguns até demissão de seus trabalhos. Tudo isso para conseguir assistir ao vivo os jogos da Copa do Mundo na Alemanha. Mas outros tantos que não tiveram a mesma coragem (ou sorte), preferiram ficar em casa e assistirão à cobertura do torneio pela Web. De acordo com uma pesquisa da comScore, o mês de abril registrou cerca de 5,7 milhões de usuários acessando o site oficial da Fifa, contra 4,2 milhões no mês anterior. "Os números de abril mostram que mesmo a semanas do começo da Copa, o fluxo de visitantes no site da Fifa demonstra a popularidade do campeonato e o potencial da internet, como um canal de marketing para alcançar uma audiência global", disse Bob Ivins da comScore na Europa. Do continente europeu vieram os maiores números de acesso em abril, com 51% da quantidade de acessos, totalizando quase 3 milhões de pessoas. A segunda maior região em níveis de acesso foi a da Ásia-Pacífico, com 17% do total, ou cerca de 1 milhão de internautas. O tráfego da América Latina foi de 12%, e apenas 10% dos visitantes eram da América do Norte. Falta de interesse Mas as pesquisas da comScore também encontraram números baixos de interesse na copa por parte dos EUA, sendo que em outras pesquisas da empresa Global Market Insite (GMI) divulgou que do total de "fãs" americanos de futebol 56% deles não sabia que a Copa seria realizada na Alemanha, e apenas 10% pretendem acompanhar os jogos. A GMI também divulgou que mais de 95% de todos os fãs de futebol no mundo irão acompanhar a copa pela televisão, com a grande maioria (93%) escolhendo assistir em suas próprias casas.