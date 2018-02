Copa e Olimpíada dobram investimentos no RJ em 6 anos

O governo do Estado atribui o crescimento à expectativa em torno da Copa do Mundo do ano que vem e dos Jogos Olímpicos de 2016. A escolha das sedes dos dois eventos esportivos aconteceram, respectivamente, em 2007 e 2009.

De 2007 a 2012 a capital fluminense registrou um salto de 225% nos investimentos. Embora tenha desacelerado esse ritmo, reduzindo em 3,4% seu volume de investimentos em 2012 frente à 2011, a administração da capital ainda investe quase praticamente o equivalente à prefeitura de São Paulo, maior cidade da América do Sul.

De uma receita corrente de R$ 16,4 bilhões, o Rio de Janeiro investiu R$ 3,5 bilhões ante R$ 3,6 bilhões de São Paulo, mostra o levantamento.