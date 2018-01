Copa leva à criação de 186 mil novos sites De acordo com um levantamento realizado pela empresa Websense, a internet registrou a criação de 186 mil endereços dedicados ao futebol ou relacionados ao torneio na Alemanha. Segundo a empresa, este número representa um aumento global de 56% no número de endereços na comparação com o ano passado, que saltaram de 330 mil sites em junho de 2005 para 515 mil páginas atualmente. A empresa, que provê soluções de filtragem, também alerta para o tráfego que pode ser ocasionado por ocasião da Copa do Mundo. ?Para as empresas que dispõem de bastante banda não haverá problemas. Já as que contam com uma largura de banda mais ajustada, devem se precaver e reservar um espaço nos horários estabelecidos para os jogos, evitando assim os picos de consumo, que poderiam comprometer as atividades da companhia?, sugere Marcos Prado, gerente de desenvolvimento de canais para a América Latina da Websense. Segundo o executivo, o fato de que muitos jogos acontecerão durante o horário comercial no Brasil levará os usuários a consultarem conteúdos como matérias, vídeos e placares em tempo real, estatísticas sobre jogadores e análises.