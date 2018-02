COPA-Operário morre após queda na obra de estádio em Manaus

Marcleudo de Melo Ferreira, de 22 anos, caiu do teto do estádio, de uma altura de 35 metros, quando um cabo se rompeu.

A Fifa e o Comitê Organizador Local confirmaram a morte do operário.

"Nós queremos enviar nossas mais sinceras condolências à família dele, colegas e amigos", disseram as entidades, em uma nota.

Esta foi a terceira morte de trabalhadores em obras em estádios da Copa em menos de um mês. No total, cinco operário já morreram em acidentes nos locais de jogos do Mundial, em cidades como Manaus, Brasília e São Paulo.

Ferreira chegou a ser atendido no Hospital 28 de Agosto, mas não resistiu aos ferimentos.

Os demais trabalhadores foram mandados para casa e só deverão retornar na segunda-feira.

A construtora Andrade Gutierrez informou, por meio de nota, que o jovem era funcionário de uma empresa subcontratada que presta serviços na montagem da cobertura da Arena da Amazônia.

"Reiteramos o compromisso assumido com a segurança de todos os funcionários e que uma investigação interna está sendo feita para apurar as causas do acidente. As medidas legais estão sendo tomadas em conjunto com os órgãos competentes", disse a Andrade Gutierrez, lamentando o acidente.

(Reportagem de Bruno Kelly)