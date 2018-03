Copa trouxe 101,4 mil estrangeiros ao RS, revela PF

A Polícia Federal registrou a entrada de 101,4 mil estrangeiros no Rio Grande do Sul durante o período da Copa do Mundo. Os visitantes chegaram pelos postos de controle das fronteiras terrestres com o Uruguai e Argentina e pelo Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

O balanço das atividades da Policia Federal no Rio Grande do Sul foi divulgada nesta terça-feira, 15, três dias antes do final da Operação Copa 2014, que deslocou servidores para a fronteira e mobilizou agentes para serviços de segurança do estádio Beira-Rio e imediações e dos chefes de Estado e seleções que estiveram na capital gaúcha.

O levantamento também revela que 41 barrabravas - torcedores argentinos com problemas com a Justiça daquele país - foram impedidos de entrar no Brasil pelo Rio Grande do Sul, enquanto outros 23 estrangeiros tiveram visto negado por problemas diversos. Além disso, a Polícia Federal multou e notificou 53 estrangeiros para deixar o Brasil por envolvimento em ocorrências policiais ou por terem entrado clandestinamente no País.