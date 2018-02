Copeira é mantida refém em PS de SP há mais de 3 h O Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) mantinha, às 20h35 de hoje, as negociações para tentar libertar a copeira Maria José Santana, de 38 anos. Há 3 horas ela é mantida refém pelo ex-presidiário Adriano José do Nascimento numa sala da ala de emergência psiquiátrica do Pronto-Socorro da Vila Pestana, em Osasco, na Grande São Paulo. O rapaz está armado com duas facas. Segundo a polícia, o objetivo dele é obter a guarda do filho, de 2 meses.