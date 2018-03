Copiloto morto em acidente levava bilhete da filha Entre os destroços do avião anfíbio que caiu nesta quarta-feira em Sorocaba, os bombeiros encontraram um bilhete da filha do copiloto Fernando Bondezan Albuquerque, de 34 anos, morto no acidente, com a mensagem: "Volta logo, papai". O bilhete foi escrito pela mulher do aviador e continha ainda uma declaração de amor: "Obrigada por ser esse grande homem, esse pai maravilhoso. O marido que sonhei! Agradeço a paciência... Você é tudo em nossas vidas, um amor verdadeiro e muito forte." O cartão, que estava junto com a carteira funcional de Albuquerque, foi entregue à família do morto.