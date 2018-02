Copos defeituosos poderão ser trocados, informa Kraft

Os consumidores podem agendar uma data com a empresa, pelo site (www.kraftfoods.com.br) ou a Central de Atendimento (0800-7041940), que irá retirar o produto e trocá-lo por um kit no mesmo valor da promoção.

Os consumidores que compravam produtos das marcas, somando R$ 14,99, ganhavam como brinde um copo, caracterizado com os personagens do filme "Shrek para Sempre". Um teste feito pela empresa indicou que a tampinha que protege o canudo e as "orelhas" do copo, se quebradas ou removidas, podem representar risco de engasgamento.

A empresa solicita aos consumidores que já possuem o copo da promoção que "não permita que seja manuseado ou manipulado por crianças". Ainda não foi registrado nenhum incidente com os copos, informou a Kraft.