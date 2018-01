Coqueiro que dá coconut

NOVA YORK - A água de coco verde de Petrolina, quem diria, acabou na Times Square. Depois do sucesso do açaí (ah-sah-ee, na pronúncia dos americanos), é a água de coco que está conquistando espaço nos Estados Unidos. Enquanto a venda de refrigerantes e água mineral caiu, a de água de coco dobrou no último ano. E o consumo continua aumentando. Resultado: até as maiores fabricantes de bebida do mundo entraram nesse mercado. Em agosto, a PepsiCo fechou acordo para comprar a maior fabricante brasileira, a Amacoco, dona das marcas Kero Coco e Trop Coco. Na semana passada, a Coca-Cola comprou 18% da empresa americana Zico. Veja também: Receita de lichia e coco Receita de Martini com pera Receita de coco com rum As caixinhas da bebida, que há cinco anos eram encontradas apenas em lojas de produtos naturais como o Whole Foods, estão nos supermercados americanos. E algumas celebridades já se tornaram adeptas, entre elas a pop star Madonna. Há pouco mais de uma semana, começaram a circular pelas ruas de Nova York bicicletas-táxi com a propaganda da água de coco da marca Zico, "o drinque natural dos esportistas". A Zico, que usa coco verde da região pernambucana de Petrolina, é uma das três marcas mais conhecidas nos Estados Unidos, com a Vita Coco e a O.N.E, que importam a bebida do Brasil e da Indonésia. Mas não é só ao natural que a água de coco entusiasma os americanos. O mixologista Junior Merino, que já foi consultor de diversos restaurantes nos Estados Unidos, como The Modern e Rayuela, cria drinques com o produto há cinco anos. "Seu sabor é tão leve que uso outros sucos, como de lichia, e alguns licores para realçá-lo", diz Merino, mais conhecido como The Liquid Chef (o chef líquido). "Assim que as pessoas se acostumam com o sabor de uma bebida, começam a procurar outras formas de consumi-la", explica o mixologista, que sugere adicionar à água de coco gelo, gotas de limão e uma folha de hortelã. "Fica saborosa e faz sonhar com a praia e o verão." Aos poucos, a água de coco chega também ao menu de alguns restaurantes dos Estados Unidos. Na Fatty Crab, casa moderninha nova-iorquina que oferece comida inspirada na culinária da Malásia, ela é servida com rum no próprio coco, que vem da Tailândia. "É o drinque de maior sucesso", conta o mixologista e bartender Allan Katz. Katz recomenda a bebida para quem busca uma experiência diferente. "Geralmente são as mulheres que pedem, pois alguns homens acham que, por ser servida no coco, ela é mais feminina", diz. Em Los Angeles, a brasileira Natália Pereira serve água de coco em seu restaurante mineiro, o Wood Spoon, desde a inauguração, em novembro de 2006. "Costumo dizer aos clientes que ela é como água benta: é um gatorade brasileiro, que cura qualquer ressaca", diz Natália. A brasileira compra o coco verde em um mercado de produtos latinos e extrai a água. "Quando não encontro lá, chego a dirigir por mais de meia hora para achar coco. Não posso ficar sem." Em dias normais, Natália vende de 30 a 40 cocos. No verão e durante a semana de moda, a Fashion Week, as vendas sobem para 80 unidades diárias. A mineira também oferece no Wood Spoon cinco opções de sucos feitos com água de coco. O mais vendido é o que leva água de coco, açaí, laranja e hortelã. Onde encontrar: Fatty Crab – 2.170 Broadway, New York, NY, (+1) 212 496-2722. http://www.fattycrab.com/ Whole Foods – 4 Union Square South, New York, NY, (+1) 212 673-5388. http://www.wholefoodsmarket.com/ Wood Spoon – 107 W 9th Street, Los Angeles, CA, (+1) 213 629-1765.