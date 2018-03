Coração do Sistema Cantareira tem nível abaixo dos 10%

Levando em conta as outras três represas menores do Cantareira (Cachoeira, Atibainha e Paiva Castro/essa só fornece para a Grande São Paulo), o nível do sistema nesta terça é de 15,8%. O problema é a falta de chuvas nos rios e represas do sistema desde dezembro.

Quando atingir 5% de sua capacidade, o Cantareira deixará de funcionar como sistema integrado (que reserva e transfere água de uma represa para outra por túneis) e só poderá possível tirar água dele por bombas especiais. O uso da água do fundo das represas (chamado volume morto) nunca foi feito.

A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) está comprando o equipamento, que deve custar R$ 80 milhões. A companhia informou também que "está tomando todas as providências para manter a normalidade do abastecimento dos 20 milhões de habitantes na Grande São Paulo" e que cumpre as determinações do Estado e União.

A Sabesp informou também que o Cantareira funciona de maneira integrada. "Neste fim de semana, por exemplo, a chuva concentrou-se na região da represa Paiva Castro - 61,2 mm. A companhia aproveitou essa vazão para o tratamento e poupou as demais represas", informou a companhia, em nota.

Mobilização

Em Campinas, o Consórcio das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí (PCJ) começou na manhã desta terça-feira uma audiência de seu conselho fiscal que foi transformada em encontro para debate da crise hídrica. O encontro servirá também para mobilização entre cidades do interior para as discussões dae renovação de outorga do Cantareira, que acontece em agosto.

A entidade, que representa 75 cidades onde estão os rios e represas do Cantareira, divulgou nota ontem atacando o governo do Estado e a Sabesp de tentarem minimizar a crise da água e apontando as responsabilidades dos dois no esvaziamento das represas.