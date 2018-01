Corajosa, Eletronic Arts reinventa futebol no Wii

Diversão para todos. Essa é a filosofia da família de jogos All Play, da Eletronic Arts (EA). A empresa, que tem a mais importante linha de jogos de esporte do mercado, fez uma aposta ousada para continuar crescendo: além de manter sua linha de jogos de esporte firme no Wii, foi adicionado um novo modo de jogo, com controles mais intuitivos e visual atraente, para cativar o jogador de primeira viagem. A idéia é reunir a família para brincar e oferecer diversão instantânea, ao mesmo tempo que o jogador hardcore, o fã que acompanha a franquia há tempos, tem uma experiência de jogo mais profunda. "A linha All Play é uma forma de simplificar a interação e aumentar a diversão", afirma Guilherme Franco, diretor da EA Brasil. "É uma estratégia de inclusão no mundo dos games, com foco na interação, sem precisar decorar comandos complexos ou seqüências de botões", completa Franco. A linha de jogos All Play conta, no exterior, com versões para os títulos mais importantes da EA Sports, como golfe, futebol americano, futebol americano colegial e basquete. Fifa 09, game que foi mostrado em primeira mão na NEX 2008, impressionou por mostrar o grau de compromisso com o jogador de primeira viagem. O jogo não é apenas uma versão suavizada de Fifa.São vários níveis de interação que satisfazem do jogador iniciante ao "viciado". E o melhor: novatos e veteranos podem se enfrentar tranqüilamente, pois os controles e a mecânica do game nivelam a habilidade de ambos, focando na diversão. O jogador novato consegue controlar o game apontando o controle do Wii para a tela e apertando apenas um botão. Quem é mais escolado pode jogar usando o nunchaku, a alavanca direcional do Wii, em conjunto com o controle Wiimote. E os profissionais, os jogadores da velha guarda, tem a chance de jogar usando o controle clássico do console, com duas alavancas analógicas e vários botões, exatamente como nos consoles de última geração ou no PlayStation 2. "Estamos muito confiantes que os jogadores casuais e os amantes da série vão gostar", afirma Franco. "Existem vários níveis de profundidade de jogo." O atributo mais legal de Fifa 09 para Wii é o modo de jogo denominado Footii. O jogo é totalmente transformado (confira nas fotos acima), tanto nos gráficos como na jogabilidade. É quase como se fosse outro game. No Footii, o jogador pode jogar usando seu Mii – o avatar virtual personalizado do Wii – e também pode jogar usando as versões "miitificadas" de grandes ídolos, como Ronaldinho.