‘Coraline’ sai do trivial na internet Atualmente, qualquer filme é divulgado pela web. Por isso, o negócio é saber se diferenciar oferecendo algo novo. A animação em "stop-motion" (técnica que utiliza bonecos, figurinos e cenários reais, mas em miniatura), Coraline se saiu bem no quesito. Além de ser a primeira produção do gênero feita em 3D, o filme, que conta a mágica e assustadora história de uma corajosa menina de cabelos azuis com apenas 11 anos, soube usar de forma bastante criativa as possibilidades abertas pela rede – mas, não só elas. De alguma forma, a campanha de marketing precisava mostrar que o filme era muito mais do que apenas uma animação para crianças. Assim, enigmas virtuais, ações interativas em painéis espalhados por metrópoles americanas, banners online hilários, blogs falsos, um site incrível (www.coraline.com), e até um modelo de tênis da Nike exclusivo foi criado, tudo para ajudar na divulgação. O objetivo nas palavras de Phil Knight, presidente do estúdio Laika, que produziu o filme, era: "reinventar o jeito de se divulgar um filme". Um vídeo disponível no YouTube em http://tinyurl.com/czchur, ajuda a entender toda a criativa campanha. E, não há como discordar: eles mandaram muito bem. Juntas, todas as ações refletiam a natureza única do projeto. Não deixe de ver ainda no popular site de vídeos, alguns clipes (destaque para http://tinyurl.com/d4etg8) que ajudam a entender a singularidade dessa bela produção feita de forma artesanal. Que, na opinião de Neil Gaiman, resultou em "um filme maravilhoso". E é mesmo. B.G.