Coreanos declaram seu amor com recursos high-tech Dar chocolates e enviar cartões no Dia de São Valentim (dia dos namorados em grande parte do mundo, comemorado nesta quarta-feira, 14) é uma maneira muito antiquada de presentear um namorado ou namorada, segundo alguns sul-coreanos. Para eles, a onda agora é declarar seu amor por mensagens de vídeo postadas na internet. Em lugar de comprar os presentes tradicionais, a funcionária de escritório Yoo Hae-in, de 25 anos, usou um computador para criar um vídeo que entregou a seu namorado, com quem está junto há cinco anos. Em seguida, ela resolveu deixar o mundo inteiro ver a mensagem, depois de um dos maiores portais internet do país, o Daum, ter convidado usuários a contribuírem com conteúdo para seu site criado para o Dia de São Valentim. "Participei do evento porque eu queria demonstrar meu amor e compartilhar meu conteúdo com outras pessoas", disse Yoo. "Mandar bombons é um presente típico, mas algo que se consome e acaba. Este vídeo é único no mundo e é algo que vai durar mais tempo. É muito especial", disse ela. A Daum Communication, que administra o portal na internet, disse que seu evento para o Dia dos Namorados está fazendo sucesso com casais no país mais ligado na web em todo o mundo. "Os jovens gostam de declarar seu amor ou pedir alguém em casamento usando um método novo, e não da forma tradicional", disse o gerente de marketing do site, Yoon Jung-ha. "Acho que eles consideram que conteúdo digital criado por eles mesmos é uma maneira inteligente de declarar seu amor."