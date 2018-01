Coreia do Norte acusa EUA por interrupções na Internet e chama Obama de 'macaco'

A Comissão de Defesa Nacional, órgão regulamentador da Coreia do Norte, presidida pelo líder Kim Jong Un, disse que Obama foi o responsável pela decisão tardia da Sony de liberar a comédia de ação "A Entrevista", que retrata uma conspiração para assassinar Kim.

"Obama é sempre imprudente em palavras e atos, como um macaco em uma floresta tropical", disse um porta-voz não identificado para a comissão em um comunicado divulgado pela agência oficial de notícias KCNA, usando um termo aparentemente projetado para causar ofensa racial que a Coreia do Norte usou antes.

A Sony cancelou o lançamento do filme quando grandes redes de cinema se recusaram a exibi-lo na sequência de ameaça de violência de hackers, mas colocaram-no em lançamento limitado depois que Obama disse que a Sony estava rendendo-se à pressão da Coreia do Norte.

Obama prometeu retaliação à Coreia do Norte, mas não especificou a forma como faria.

Os principais sites da Coreia do Norte tiveram falhas intermitentes nesta semana, incluindo uma interrupção de cerca de nove horas, antes de os links serem totalmente restaurados na terça-feira.

Mas as redes de Internet e móvel 3G foram paralisadas novamente na noite deste sábado, informou a agência de notícias oficial da China Xinhua, e o governo norte-coreano culpou os Estados Unidos pela instabilidade sistêmica em redes do país.

Em comunicado neste sábado, a Coreia do Norte rejeitou novamente uma acusação, do Escritório Federal de Investigação dos Estados Unidos, de que a Coreia do Norte estava por trás do ciberataque à Sony Pictures, e demandou que os EUA mostrassem evidências de sua acusação.

"Os Estados Unidos, com o seu grande tamanho e alheio à vergonha de brincar de esconde-esconde, como crianças com coriza, começaram a interromper as operações de Internet dos principais meios de comunicação de nossa república", disse a Comissão Nacional de Defesa do Norte em comunicado.

Em um comentário separado, o Norte negou qualquer papel nos ciberataques na operadora da usina nuclear da Coreia do Sul, chamando a sugestão de que havia feito algo de "campanha difamatória" de líder impopulares sul-coreanos.