Coreia do Norte ameaça usar armas nucleares para ‘afundar’ o Japão

SEUL - A Coreia do Norte ameaçou nesta quinta-feira, 14, usar armas nucleares para “afundar” o Japão e reduzir os EUA a “cinzas e escuridão” por apoiar as sanções aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU contra o mais recente teste nuclear do regime norte-coreano.

A agência de notícias estatal KCNA informou que o Comitê da Coreia para a Paz na Ásia-Pacífico, que lida com os laços externos e propaganda da Coreia do Norte, pediu a dissolução do Conselho de Segurança, que chamou de uma “ferramenta do mal” constituída por países “subordinados” que avançam sob ordem dos EUA.

“As quatro ilhas do arquipélago devem ser afundadas no mar por uma bomba nuclear do Juche. O Japão não é mais necessário para existir perto de nós”, disse o Comitê, em comunicado divulgado pela KCNA.

O Juche é a ideologia governista da Coreia do Norte, que mistura marxismo com uma forma de nacionalismo isolado pregado pelo fundador do Estado, Kim Il-sung, avô do atual líder norte-coreano, Kim Jong-un. / REUTERS