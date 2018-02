Coreia do Norte anuncia Kim Jong-un como comandante supremo

A agência de notícias estatal KCNA afirmou que a nomeação foi feita em uma reunião do Birô Político do Comitê Central do governista Partido dos Trabalhadores nesta sexta-feira.

A KCNA disse que membros do Birô Político "cortesmente proclamaram o querido camarada Kim Jong-un, vice-presidente da Comissão Militar Central do Partido dos Trabalhadores da Coreia, na liderança suprema do Exército Popular da Coreia", de acordo com o desejo de Kim Jong-il manifestado em 8 de outubro.

Desde a morte de Kim Jong-il neste mês, aos 69 anos, a mídia estatal norte-coreana tem apontado o jovem Kim, com menos de 30 anos de idade, como o "Comandante Supremo". Mas o anúncio significa que houve uma aprovação oficial de seu controle de uma das forças armadas mais poderosas do mundo.

Kim Jong-un não foi apenas nomeado um general quatro estrelas, mas também recebeu de seu pai no ano passado a vice-presidência da Comissão Militar Central do partido governista.

(Reportagem de Sung-won Shim)