Coreia do Norte cancela diálogos com ONU sobre naufrágio A Coreia do Norte cancelou abruptamente negociações que estavam programadas para esta terça-feira com o comando da Organização das Nações Unidas (ONU), liderado pelos EUA, que supervisiona a trégua da Guerra da Coreia, ao deixar de comparecer à primeira reunião para discutir o naufrágio de um navio de guerra sul-coreano.