Coréia do Norte detém navio cargueiro russo

Um navio cargueiro russo foi detido e ocupado por agentes da guarda costeira em águas da Coréia do Norte, segundo informações fornecidas por autoridades marítimas russas neste sábado. O navio Lida Demesh, que transporta carros do Japão, se dirigia ao porto russo de Vladivostok quando foi parado por uma patrulha nas proximidades do Cabo Musudan. Os norte-coreanos não teriam explicado o motivo da busca, mas fontes russas dizem que o navio pode ter se aproximado demais de uma região de testes de mísseis. Um incidente parecido em 2005 levou 15 dias para ser resolvido por meio de negociações diplomáticas. Tempestade O navio teria se refugiado de uma tempestade em águas territoriais da Coréia do Norte. De acordo com um integrante do centro de resgate marítimo de Vladivostok, Vladimir Yeroshkin, o Lida Demesh foi detido e ocupado a cerca de 5,5 quilômetros do Cabo Musudan. "Um grupo armado ocupou o navio e deu ordens ao capitão para mudar sua rota e ir a um porto norte-coreano", disse Yeroshkin à rede de televisão russa NTV. Yeroshkin disse que o centro recebeu a informação de que todos os 25 tripulantes do navio estão bem e que não houve ameaça a suas vidas. Autoridades norte-coreanas na Rússia disseram que não sabiam quais os motivos da detenção. Yeroshkin afirmou que o vento estava muito forte e que "é bem possível que as condições do tempo forçaram o navio a chegar mais perto da costa" norte-coreana. A maioria dos países determinam como suas águas territorias uma área de 12 milhas náuticas (22,2 quilômetros) distante da costa. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.