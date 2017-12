Coréia do Norte deve suspender programa nuclear

O principal negociador dos Estados Unidos para a Coréia do Norte, Christopher Hill, anunciou, neste domingo, que o país concordou em declarar e encerrar as operações de todas as suas instalações nucleares até o fim deste ano. Hill disse, após encontro de dois dias em Genebra com negociadores norte-coreanos, que os detalhes do acordo serão discutidos em conversas multilaterais na China, ainda em setembro. A Coréia do Norte realizou um teste nuclear no ano passado, mas depois disso concordou em acabar com seu programa nuclear, em troca de incentivos econômicos e diplomáticos. O país também já fechou seu principal reator nuclear, em Yongbyon. O principal negociador da Coréia do Norte, Kim Kye-Gwan, ainda não fez comentários sobre o encontro em Genebra. O processo pelo fim das operações nucleares norte-coreanas conta ainda com o envolvimento de China, Japão, Rússia e Coréia do Sul. As negociações têm sido dificultadas por algumas exigências dos norte-coreanos. Eles querem, por exemplo, que os Estados Unidos retirem o país da lista de nações que apóiam o terrorismo. As autoridades americanas parecem dispostas a concordar com isso, mas devem consultar o governo japonês antes. O Japão acha que a Coréia do Norte deveria dar mais informações sobre o seqüestro de cidadãos japoneses nos anos 70, antes de ser agraciada com laços diplomáticos. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.