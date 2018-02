Coreia do Norte minimiza incidente com navio e pede negociações

A China, única grande aliada da Coreia do Norte, pediu para que as potências regionais superem o assunto do navio e voltem à mesa de negociações para encerrar um ciclo de confrontações que elevou as tensões a novos patamares desde o fim de março.

Na sexta-feira, o Conselho de Segurança criticou o afundamento da corveta sul-coreana Cheonan em março, que matou 46 marinheiros, mas evitou culpar a Coreia do Norte. O texto foi saudado pelo embaixador de Pyongyang na ONU como "uma grande vitória diplomática."

Negociações nucleares envolvendo seis nações - Coreias do Norte e do Sul, Estados Unidos, Japão, Rússia e China - foram paralisadas desde 2007 e um acordo de desarmamento de 2005 parece ter perdido relevância depois que Pyongyang testou um míssil de longo alcance e um dispositivo nuclear.

"A Coreia do Norte fará esforços consistentes para a conclusão do tratado de paz e a desnuclearização através das conversas entre as seis partes, conduzidas em pé de igualdade," afirmou o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do país em comentários reproduzidos pela agência de notícias KCNA.

"Levamos em consideração o comunicado dizendo que o 'Conselho de Segurança incentiva o estabelecimento de assuntos pendentes da Península da Coreia por meios pacíficos para retomar o diálogo direto e a negociação por meio de canais apropriados,'" acrescentou.

Uma investigação liderada pela Coreia do Sul concluiu que um torpedo norte-coreano afundou o Cheonan. Pyongyang negou qualquer envolvimento no incidente, dizendo que o fato foi "fabricado" pela vizinha do sul para prejudicar politicamente os líderes do norte.

Um comunicado do Conselho de Segurança, que não identificou o agressor, conseguiu a aprovação unânime da China, aliada de Pyongyang.

A Coreia do Sul e os Estados Unidos disseram anteriormente que o Norte deveria admitir a responsabilidade pelo incidente com o Cheonan antes de considerar a retomada das conversas entre as seis nações.

Seul não comentou imediatamente o gesto do Norte de tirar sua responsabilidade no ataque, que analistas dizem ter ocorrido para desviar a atenção de problemas econômicos internos no país e consolidar o poder de Kim Jong-il, que prepara o terreno para o seu filho ser o seu sucessor.