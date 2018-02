Coreia do Norte se prepara para disparar míssil, diz agência

Na segunda-feira o Estado comunista testou seu segundo dispositivo nuclear e disparou três mísseis de curto alcance, o que gerou condenação internacional.

"A Coreia do Norte declarou uma proibição para os barcos no litoral da província de Pyongan do Sul entre os dias 25 e 27 de maio. Parece que eles lançarão um míssil de curto alcance entre hoje e amanhã", disse uma autoridade que não teve o nome revelado, segundo a agência.

(Reportagem de Rhee So-eui)