Coréia do Sul é janela para o futuro

A Coréia do Sul é o maior laboratório global da web. O que acontece por lá atualmente é um bom indicativo de como as coisas acontecerão no futuro, no resto do mundo. Cerca de 90% da população está plugada à internet, usando a conexão mais rápida e barata do planeta. Quase todas as casas possuem conexões ilimitadas de 50 Mb/s (megabits por segundo), pagando menos de R$ 35. No Brasil, uma conexão de 8 Mb/s – por enquanto a mais rápida disponível – não custa menos de R$ 200. "A tecnologia deu poder às pessoas e, depois que teve acesso à internet super-rápida, o coreano está sempre buscando novos jeitos de usar a rede", diz disse Jean K. Min, um dos diretores do OhMyNews, jornal colaborativo que é um verdadeiro fenômeno. "Após rompermos a barreira da velocidade, o desafio agora é dar um salto de conteúdo, ou seja, o cidadão gerar seu próprio conteúdo, propagar suas próprias idéias", afirmou. Em um lance arriscado e visionário, o governo fez pesados investimentos, em parceria com a iniciativa privada, na infra-estrutura de telecomunicações do país, com a missão de capacitar a população para o século 21. Essa facilidade de acesso à web transformou a vida do coreano e dinamizou o país. Toda uma indústria se formou em torno da internet. A informação corre livre e sem censura. Games, música, vídeo são avidamente consumidos. E a maioria desse conteúdo é 100% legal, comprado online. Muitas vezes, o conteúdo é baixado direto para o celular. Os games são parte integrante da nova cultura coreana. São mais de 20 mil lan houses (que por lá são chamadas de PC Baang, ou salas de PCs) e mais de 3 mil empresas desenvolvem games online e serviços de banda larga, movimentando mais de US$ 4 bilhões por ano. Antes de apostar suas fichas na tecnologia como motor de desenvolvimento econômico e florescer na internet, a Coréia do Sul venceu o analfabetismo, com fortes investimentos em educação e cultivo ao hábito da leitura, o que pode ser vistos nos trens do metrô. Atualmente, o IDH (Índice de Desenvolvimento Humano) da Coréia do Sul é de 0.921, 26º lugar entre 177 países listados pela ONU. O Brasil está em 70º, com 0.8. Este índice busca medir o grau de desenvolvimento humano dos países com base em avanços na área social, como educação, saúde e expectativa de vida, entre outros. Seul, a capital sul-coreana, tem um ar de metrópole pré-fabricada, com uma infinidade de prédios em construção e um visual meio genérico. É o centro nervoso da nação mais conectada do planeta, um pólo de prosperidade que lidera a revolução digital do século 21. Shoppings centers gigantes dividem espaço com quilométricas galerias subterrâneas apinhadas de lojas onde vende-se de tudo: de garrafas de ginseng a esculturas luminosas feitas de LEDs, um tipo de lâmpada supereconômica. A escalada do crescimento sul-coreano já dura três décadas. Já chegou a atingir impressionantes 9% ao ano e hoje se mantém em respeitáveis 5%. Isso tudo mesmo após sofrer um verdadeiro colapso econômico em 1997. Empresas de renome mundial como Samsung, LG e Hyundai, gigantes industriais da eletrônica e automobilismo, oferecem produtos de altíssima tecnologia, com design único, conquistando respeito e mais espaço no mercado mundial a cada dia. A Coréia fabrica de nanopartículas de prata a navios inteiros. Lidera em vários campos de pesquisa, desde células-tronco a robótica e nanotecnologia. E pensar que, na década de 1950, era um dos países mais pobres da Ásia. Todo esse esforço se traduz em mais qualidade de vida e oportunidades para a população. Para conhecer um pouco desse fenômeno, o Link foi com a cara e a coragem para Seul. A primeira sensação foi de total alienação. Além de não falar a língua, leva-se algum tempo para digerir e compreender as diferenças culturais, em especial o choque entre o moderno e o antigo, as novidades e a tradição. Mas logo a ficha cai e percebe-se como a tecnologia é onipresente e vai muito além dos celulares equipados com TV digital, bastante comuns. Bem vindo à Coréia. Ou melhor: Hanguk-e oshingosur hwan-young-hamnida.