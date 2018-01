Coréia do Sul emite os vírus mais perigosos de agosto

Relatório mensal divulgado pela Fortinet nesta segunda-feira, 3, verificou que os vírus para computador mais identificados no mês de agosto vieram da Coréia do Sul. Os códigos maliciosos W32/Dloader.K!tr e Adware/CashOn, que ocuparam a 1ª e 4ª posições na lista dos mais ativos do mês, são responsáveis juntos por 17% das infecções. O Dloader.K! apresentou uma ampla atividade, caracterizando sua ação como um botnet (várias máquinas infectadas por um mesmo bot). Em relação a julho, houve um aumento de mais de 82% na sua atuação, alcançando aproximadamente 1,25 milhão de vítimas. Um grande crescimento em atividade (80%) também foi observado no CashOn, o plugin da barra de ferramentas baseado em adware, alcançando mais de 750 mil golpes. Uma tendência mostrada com o CashOn é que durante a primeira metade do mês a atividade concentrava-se somente na Coréia do Sul, e permaneceu assim enquanto não havia pontos de distribuição. Então, o CashOn popularizou-se e em dois dias expandiu-se quatro vezes mais em volume na Coréia do Sul, enquanto iniciava a atividade global. Outro destaque de agosto foi o aumento de sites que disponibilizam conteúdo ou funcionalidades gratuitamente. Eles oferecem de mecanismos de busca até galerias de pornografia e estão carregados de anúncios e roubam a senha do usuário, sem disponibilizar o produto que gerou interesse. Mais um exemplo de "ação perigosa" foi encontrada no site chamado Scan Messenger, que pede a senha e login que o usuário utiliza no messenger, com a desculpa de descobrir o status dele com seus contatos (bloqueado, apagado, etc.). No entanto, o site, além de mudar o login do usuário - trocando por uma outra URL, não faz o prometido e ainda fica vulnerável às ações deste cibercriminosos. "Top 5" - Vírus mais ativos em agosto 1 - W32/Dloader.K!TR 10,17% 2 - W32/Netsky.P @mm 9,53% 3 - HTML/Iframe_CID!exploit 7,84% 4 - Adware/CashOn 6,68% 5 - W32/Dialer.PZ!TR 4,29%