Coréia do Sul inaugura acampamento para viciados em internet

A Coréia do Sul é um dos países mais conectados do mundo, com cerca de 90% das casas com acesso à internet. Mas com essa conectividade vem um terrível risco para a juventude do país: vício em computadores. De acordo com um estudo do governo sul-coreano, 30% das pessoas abaixo de 18 anos (ou 2,4 milhões de crianças), estão arriscadas a desenvolver o vício. Para lidar com o problema, a Coréia do Sul inaugurou o primeiro acampamento para viciados em internet. A informação foi divulgada nesta semana pela agência News Factor. Chamado "Jump Up Internet Rescue School", o acampamento conta com trilhas de obstáculos, sessões de terapia conjunta, artes plásticas e trabalhos manuais como artesanato e bateria. Enquanto há pessoas em todos os países que ficam horas online, especialmente nos Estados Unidos, na Coréia do Sul os "gamers" já morreram por jogar sem parar. Não é incomum para estudantes deixar a escola e ligar o computador em games online. Dos 2,4 milhões de crianças na zona de risco, 250 mil dão sinais de profundo vício em internet, afirma Ahn Dong-hyun, psiquiatra infantil na Hanyang University, em Seul, autor do estudo. Da mesma forma que viciados em frogas ou álcool, os internautas não conseguem se desconectar, tem paciência infinita para jogos e mostram sintomas como raiva quando não conseguem chegar a um teclado.