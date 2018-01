Coreia do Sul, Japão e China concordam realizar reunião de cúpula em breve Os ministros das Relações Exteriores da Coreia do Sul, Japão e China concordaram neste sábado que uma reunião de cúpula de seus líderes, aguardada por quase três anos por causa de tensões ao longo da história e do território, deve ser realizada em breve para reparar as relações entre os países.