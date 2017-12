Coréia do Sul paga US$20 mi ao Taliban para soltar missionários A Coréia do Sul pagou ao Taliban mais de 20 milhões de dólares para liberar 19 missionários que eram mantidos reféns, afirmou um importante líder insurgente neste sábado, que disse ainda que o dinheiro será usado para comprar armas e organizar ataques suicidas. Os missionários deixaram o Afeganistão na sexta-feira, em direção à Dubai, para depois seguirem para a Coréia do Sul. O governo de Seul negou o pagamento do resgate, mas críticos disseram que o estabelecimento de negociações com o Taliban marcam um perigoso precedente que pode provocar mais sequestros --o que o Taliban já disse que pretende fazer. "Nós negamos qualquer pagamento pela liberação dos reféns sul-coreanos", afirmou uma autoridade do governo da Coréia do Sul no sábado, em resposta à afirmação do Taliban. O grupo afegão, entretanto, discorda. "Nós recebemos mais de 20 milhões de dólares deles (o governo de Seul)", afirmou um dos comandantes dos insurgentes à Reuters sob a condição de anonimato. "Com isso nós vamos adquirir armas, renovar nossa rede de comunicação e comprar veículos para usar em mais ataques suicidas". Os voluntários cristãos sul-coreanos, que faziam parte de um grupo de 23 missionários sequestrados no sudeste do Afeganistão em meados de julho, chegaram em Dubai em um vôo fretado da Organização das Nações Unidas e deveriam voar em direção à Seul ainda neste sábado. O Taliban matou dois homens que estavam entre os reféns e soltou duas mulheres mais cedo, com um sinal de boa vontade.