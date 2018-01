Coreia do Sul suspende importações de carne de aves dos EUA

A Coreia do Sul suspendeu as importações de aves e produtos avícolas norte-americanos por causa de registros de gripe aviária em aves selvagens nos Estados Unidos, afirmou o Ministério da Agricultura neste domingo.

A suspensão, a partir de sábado, vem com a Coreia do Sul lutando para conter um surto de gripe aviária em seu território.

"Esta suspensão de importação é uma medida de quarentena para evitar que o vírus HPAI entre no país", afirmou o ministério, referindo-se à gripe aviária de alta patogenicidade.

O ministério disse que 18 países, incluindo a Coreia do Sul, foram atingidos pelo vírus HPAI este ano.

A Coreia do Sul não tinha registro de casos entre humanos.

A gripe aviária, em sua maioria, não infecta seres humanos, mas alguns vírus têm causado sérias infecções em pessoas.

Duas cepas de gripe aviária --H5N2 e H5N8-- foram confirmadas em aves selvagens no Estado de Washington, perto da fronteira com o Canadá, mas não havia nenhum motivo imediato para preocupações, afirmaram funcionários da Agricultura dos Estados Unidos na quarta-feira.

O vírus não foi encontrado em criações de aves comerciais.

As importações coreanas de produtos dos Estados Unidos nos primeiros 11 meses do ano incluiu 63.245 toneladas de carne de aves, de acordo com dados do ministério.

O ministério disse que a suspensão de importação não causaria uma escassez, uma vez que a produção local está em alta.

(Reportagem de Meeyoung Cho)