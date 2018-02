Coreias trocam tiros de metralhadora na fronteira; não há vítimas

De acordo com um alto funcionário do ministério, os tiros foram disparados contra a cidade fronteiriça de Yeoncheon, mas ele acrescentou que ninguém ficou ferido. Ativistas sul-coreanos tinham lançado, de Yeoncheon, para o outro lado da fronteira panfletos com críticas ao regime norte-coreano.

Os militares da Coreia do Sul responderam ao fogo depois de ouvir o som de metralhadoras do Norte, disse o funcionário.

A Coreia do Norte divulgou na quinta-feira um comunicado dizendo que se a Coreia do Sul permitir que continuem a lançar panfletos para o seu território, isso iria prejudicar as relações intercoreanas, dias depois de uma delegação de alto nível do Norte ter visitado o Sul e concordado em retomar o diálogo.

"Esta é a primeira vez que a Coreia do Norte realmente adota uma medida contra os panfletos. Isso jogou água fria sobre a relação Sul-Norte, após a visita da delegação de alto nível do Norte. Vai prejudicar as relações de novo", disse Yang Moo-jin, professor da Universidade de Estudos Norte-Coreanos.

(Reportagem de Ju-min Park)