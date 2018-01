Corel anuncia versão X3 de seu pacote de aplicativos gráficos A Corel divulgou hoje a versão X3 do seu pacote de aplicativos gráficos CorelDRAW. O software traz mais de 40 recursos novos e aprimorados, e versões em inglês, francês, alemão, italiano, holandês, espanhol e português do Brasil a partir deste mês. A empresa concentrou esforços em simplificar os trabalhos de criação, facilitando a criação de logotipos, folhetos profissionais de marketing, anúncios e letreiros. A empresa está de olho no crescimento do mercado de serviços gráficos. "O mercado gráfico cresce 10 % a 15 % ao no mundo e esta alinhado com nossa expectativa de crescimento em 2006", diz Denise MacDonell, diretora da Corel Corporation. Segundo o gerente de canais da Corel Brasil, Pedro Fontes, um dos focos na nova versão é o mercado de pequenas e médias empresas. "Hoje, mais de 90% da nossa base de clientes estão em empresas com menos de 20 funcionários. Para o CorelDRAW X3 estamos focados em ajudar o usuário a utilizar o nosso produto com ferramentas de aprendizado que atendem desde o usuário profissional até o mercado SMB", explica. Melhorias Entre mais de 40 novos aprimoramentos da Suíte de Aplicativos Gráficos CorelDRAW X3, destacam-se o Corel PowerTRACE - Integrado no CorelDRAW X3, o Corel PowerTRACE permite aos usuários converter bitmaps em gráficos vetoriais editáveis com rapidez e facilidade. Para obter mais controle e flexibilidade, o recurso gera uma paleta de cores, permitindo aos usuários escolherem facilmente quais as cores que aparecerão no resultado do rastreamento e as converte rapidamente para o modo de cor adequado (inclusive cores exatas). Outro avanço foi o novo laboratório de ajuste de imagem - Acessível tanto do Corel PHOTO-PAINT como do CorelDRAW, este recurso simplifica o processo de trabalhar com imagens cujo equilíbrio de cores e contraste seja pobre, mediante o fornecimento de controles manuais e automáticos para correções de cores e tonalidades comuns. Os usuários podem criar instantâneos dos ajustes feitos e facilmente compará-los com o original e escolher o melhor resultado. Além de mais versatilidade o programa teve melhorias na interação com arquivos e cores de outros programas de design como o Adobe Illustrator , arquivos em PDF ou EPS, e imagens geradas pelo PhotoShop (arquivos PSD). O preço sugerido ao consumidor é de R$ 1.199,00 para o produto completo, R$ 599,00 para a versão de atualização e R$ 329,00 para a edição estudante e professor.