Corel compra Winzip A Corel acaba de comprar a WinZip Computing, responsável pelo software de compactação que mantém sua popularidade mesmo depois do sistema operacional Windows incorporar diversas funções básicas de compactação. A empresa não deixou claro qual será o papel destas tecnologias para a sua linha atual de produtos (que inclui o software gráfico CorelDraw, o editor de imagens Paint Shop Pro e o editor de textos WordPerfect). Atualmente o WinZip conta com três versões: WinZip, WinZip Companion for Outlook (que acrescenta funcionalidades de compactação ao programa de e-mail da Microsoft) e WinZip Self Extractor, usado na distribuição de aplicativos e que embute, no arquivo a ser enviado, um mecanismo auto-extrator. De acordo com informações da Corel, o software teve média de 600 mil downloads por semana em 2005.