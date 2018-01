Corel e HP fazem parceria para pequena e média empresa A Corel fechou uma parceria com a HP Brasil pela qual fornecerá o pacote de Aplicativos Gráficos CorelDRAW 12 às empresas que adquirirem impressoras Laser Jet Colorida das séries CLJ2600n, CLJ3000, CLJ3600, CLJ3800, CLJ4700 ou CLJ4730xMFP. Segundo Marcelo Salles, gerente corporativo da Corel Brasil, o objetivo da parceria é oferecer uma solução completa (software e hardware) que atenda às necessidades das empresas de pequeno e médio porte, o chamado Small and Medium Business (SMB). A idéia das empresas é fornecer um bom pacote de aplicativos, em português, que viabilize o acesso a ferramentas de design e layout para a pequena e média empresa num conjunto mais acessível. O CorelDRAW 12, para desenho vetorial e layout de página, acompanha outros aplicativos como o Photo-Paint 12 para edição de imagens e o Corel R.A.V.E. 3 para a criação de animações. Para Edson Ishiara, gerente de marketing de produtos da HP Brasil, a decisão de lançar uma campanha inovadora surgiu do interesse de agregar mais valor aos produtos oferecidos ao mercado SMB.