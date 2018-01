Cores fortes e preço alto O N82 da Nokia faz mais o estilo smartphone – celulares com funções de computador. Ele consegue se conectar à internet por meio de redes sem fio (Wi-Fi), funciona com as tecnologias de terceira geração (3G), abre arquivos do Microsoft Office, faz sincronização com o programa de e-mails Outlook, entre outras ferramentas avançadas. Tudo isso, claro, tem um preço. O N82 é o mais caro dos quatro celulares testados. Se você quer um telefone para tirar boas fotos, o preço de R$ 2.000 (preço do fabricante) só vale a pena se a intenção é aproveitar também as outras funções do aparelho. O N82 faz bonito principalmente na captação de cores. O amarelo, o vermelho e o laranja, principalmente, ficam com um resultado muito mais vibrante do que nos outros modelos testados. As tonalidades chegam a ser até mais saturadas do que na realidade, a olho nu. Porém, as cores não ficam lavadas, como se houvesse uma camada branca sobre a imagem, algo comum nas fotos digitais. A nitidez do N82 também impressiona. Os limites entre os objetos e as cores fotografados têm traços definidos e não formam pontinhos distorcidos. Já no foco, que só funciona no modo automático, o N82 não é tão preciso. A lente do telefone ajusta bem o foco na área central das imagens, mas desfoca as bordas. O celular ainda tem função macro, que serve para tiras fotografias de objetos em close. Com a ferramenta, a câmera ajustou perfeitamente o foco sobre o ponto selecionado. Outro ponto legal do N82 é que ele tem um texto explicativo dos diferentes modos de cena, como "paisagem", "retrato", "noite", "esportes", etc. Por exemplo, para o modo "noite", ele diz: "melhora os detalhes no escuro quando o flash não pode ser usado". Para editar as fotos, porém, o N82 é fraco. O programa de edição do próprio telefone tem só ferramentas básicas e não tem uma funcionalidade amigável. F.S. Ficha técnica N82 NOKIA PREÇO | R$ 1.999 (sugerido) WEB | www.nokia.com.br DETALHES | Vem com cartão de memória de 2GB, flash xenon, tem GPS e é compatível com 3G. Também configura e-mails com facilidade e sincroniza vídeos com o Windows Media Player.