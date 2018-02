Coronel Djalma Beltrami recebe habeas corpus O tenente-coronel Djalma Beltrami, comandante do 7º BPM (São Gonçalo), no Rio, preso na última segunda-feira recebeu habeas corpus na madrugada de hoje. Segundo a Polícia civil, o habeas foi concedido durante o plantão judiciário do Tribunal de Justiça (TJ-RJ). Ele deve ser solto ainda nesta manhã.